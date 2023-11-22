Деменко назвал кандидатов на замену Карпину в сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, кто мог бы сменить Валерия Карпина на посту главного тренера сборной.

«Если он захочет уйти, то я не думаю, что кто-то будет какие-то вопросы ставить. Мы не знаем отношений внутри, но не надо держать тренера сборной. Вижу ли я того, кто может сменить? На самом деле в сборную могут предложить и Осинькину, или тому же Черчесову, или другим специалистам, которые хотят работать. А тем более речь идет о национальной команде. Но держаться точно ни за кого не нужно», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

54-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 16 матчей, в которых одержала 9 побед, 6 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.

20 ноября сборная России в Волгограде в товарищеском матче разгромила Кубу (8:0).