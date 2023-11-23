Геркус: «Сборная важна для страны, людям важно видеть самоотдачу и страсть»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления сборной России в этом году.

«С учетом того, что играли товарищеские матчи, нужно смотреть на посещаемость матчей сборной больше, чем на качество игры. Нужно смотреть больше на настроение, а не на тактику. Радовали зрителей — хорошо, отрывали новые имена — замечательно. Сборная важна для страны, людям важно видеть самоотдачу и страсть. Здорово, что нашли эти качества», — сказал Геркус «СЭ».

В этом году сборная России провела семь матчей. Команда обыгрывала Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).