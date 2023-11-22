Игнатьев считает Головина лидером сборной России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о лидерских качествах полузащитника «Монако» и национальной команды Александра Головина.

«Он, конечно, выделяется среди всех. Но лидер — это тот, который не только на футбольном поле ведет команду к серьезным начинаниям, но и за его пределами. Я не знаю, какой он в раздевалке, но на поле он явно выделяется по своему уровню подготовленности, по тому как он принимает решения, насколько быстрые эти решения и в интересах ли команды. Я думаю, что в матче с Кубой на поле он был признанным лидером и капитаном сборной России», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

В товарищеском матче сборной России против Кубы (8:0) Головин отметился голом и результативной передачей. Всего за национальную команду полузащитник провел 47 матчей и забил 6 мячей.