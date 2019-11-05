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Черчесов рассказал, в чем сила сборной Бельгии

16:25
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020. Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября.

— В чем сила Бельгии? Индивидуально мощные футболисты на каждой позиции плюс все друг друга прекрасно понимают, — сказал Черчесов. -Хорошая организованная команда, которая напичкана классными игроками. Наша сила? Подготовка, командная игра, организация, тактика, дух (Дмитрий Зимин)

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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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