Черчесов рассказал, в чем сила сборной Бельгии
16:25
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020. Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября.
— В чем сила Бельгии? Индивидуально мощные футболисты на каждой позиции плюс все друг друга прекрасно понимают, — сказал Черчесов. -Хорошая организованная команда, которая напичкана классными игроками. Наша сила? Подготовка, командная игра, организация, тактика, дух (Дмитрий Зимин)
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