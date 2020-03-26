Черчесов рассказал, где его семья пережидает эпидемию коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, где сейчас, во время мировой пандемии коронавируса, находится его семья.

— Ваша семья — в Австрии, где на день нашего разговора заболело уже 3400 человек?

— Нет, все здесь, в России. С друзьями и знакомыми из Австрии общаюсь — и на мой вопрос, знают ли они тех, кто заболел, до сих пор все отвечали отрицательно. (Игорь Рабинер)

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