Черчесов посетил тренировку «Динамо»
19:11
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Динамо», которое проводит сбор в Турции. Он наблюдал за занятием команды с трибуны.
Черчесова сопровождали члены его тренерского штаба в сборной — Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.
?? Вечернее занятие бело-голубых посетил главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов, который стал свидетелем того, как динамовцы работают над тактикой, комбинациями и стандартными положениями ?? #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/VFhGSvD1nA— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 16, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...