Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов посетил тренировку «Динамо»

19:11
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Динамо», которое проводит сбор в Турции. Он наблюдал за занятием команды с трибуны.

Черчесова сопровождали члены его тренерского штаба в сборной — Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир