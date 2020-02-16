Черчесов посетил тренировку «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Динамо», которое проводит сбор в Турции. Он наблюдал за занятием команды с трибуны.

Черчесова сопровождали члены его тренерского штаба в сборной — Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.