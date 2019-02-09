Черчесов посетил тренировку "Балтики", где играет его сын

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке "Балтики", сообщает Твиттер клуба.
За эту команду выступает его сын, которого также зовут Станислав Черчесов.
На фото Черчесов-старший вместе с главным тренером "Балтики" Евгением Калешиным.
Клуб из Калининграда занимает 16-е место в первенстве Олимп-ФНЛ- 25 очков в 24 матчах.
🧤 ⚽ 🇷🇺 ДВА ЧЕРЧЕСОВА НА ТРЕНИРОВКЕ "БАЛТИКИ"– ФК Балтика (@fcbaltika) 9 февраля 2019 г.
Главный тренер национальной сборной посетил тренировку нашей команды#БалтикаНавсегда#БалтийцыНаСборе pic.twitter.com/BlS1aRxU87
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