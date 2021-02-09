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Черчесов посетил матчи «Уфа» — «Торпедо» и «Рубин» — «Нижний Новгород»

22:03
Шамиль Газизов и Станислав Черчесов. Фото сборная России
Шамиль Газизов и Станислав Черчесов. Фото сборная России
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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил еще две игры клубов РПЛ. Черчесов вместе с ассистентами присутствовали на играх «Уфа» — «Торпедо» (1:0) и «Рубин» — «Нижний Новгород» (3:1).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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