Во вторник тренерский штаб сборной России посетил в Турции контрольные матчи «Уфа» — «Торпедо» и «Рубин» — «Нижний Новгород». Общение с тренерами, руководителями, а также просмотр кандидатов — в самом разгаре pic.twitter.com/RiPSe1oUjQ