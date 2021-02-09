Черчесов посетил матчи «Уфа» — «Торпедо» и «Рубин» — «Нижний Новгород»
22:03
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил еще две игры клубов РПЛ. Черчесов вместе с ассистентами присутствовали на играх «Уфа» — «Торпедо» (1:0) и «Рубин» — «Нижний Новгород» (3:1).
Во вторник тренерский штаб сборной России посетил в Турции контрольные матчи «Уфа» — «Торпедо» и «Рубин» — «Нижний Новгород». Общение с тренерами, руководителями, а также просмотр кандидатов — в самом разгаре pic.twitter.com/RiPSe1oUjQ— Сборная России (@TeamRussia) February 9, 2021
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