Сегодня, 9 февраля, исполнилось 16 лет дебюту Юрия Жиркова в составе сборной России. Футболист дебютировал в национальной команде в возрасте 21 года в товарищеской игре с Италией. Встреча состоялась в Кальяри и завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.

Жирков вышел на поле в стартовом составе на левом фланге полузащиты и отыграл все 90 минут.

На данный момент на счету 37-летнего Жиркова 100 игр и 2 гола за национальную команду. Он успел поиграть под руководством Георгия Ярцева, Юрия Семина, Александра Бородюка, Гуса Хиддинка, Дика Адвоката, Фабио Капелло, Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова, приняв участие в Евро-2008 и 2012, ЧМ-2014 и 2018 и Кубке конфедераций-2017. По итогам чемпионата Европы 2008 года, где Россия взяла бронзу, Жирков вошел в символическую сборную турнира.

Из действующих футболистов национальной команды Жирков провел больше всех игр. За всю историю сборной России он уступает Сергею Игнашевичу (127), Игорю Акинфееву (111), Виктору Онопко (109) и Василию Березуцкому (101).