Сборная России поздравила Зобнина с днем рождения

Twitter-аккаунт сборной России 11 февраля поздравил с днем рождения полузащитника национальной команды и «Спартака» Романа Зобнина с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 27 лет.

«Сибирский характер, сумасшедшая работоспособность и добрейшее сердце — это все про Зобнина», — подписала публикацию пресс-служба национальной команды.

Сибирский характер, сумасшедшая работоспособность и добрейшее сердце — это всё про Зобнина. Сегодня Роману — 27. Поздравляем ?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/7i1kwvT2qG — Сборная России (@TeamRussia) February 11, 2021

В составе сборной России футболист провел 32 матча и результативными действиями не отличался.