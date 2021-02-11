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Сборная России поздравила Зобнина с днем рождения

10:44
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Twitter-аккаунт сборной России 11 февраля поздравил с днем рождения полузащитника национальной команды и «Спартака» Романа Зобнина с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 27 лет.

«Сибирский характер, сумасшедшая работоспособность и добрейшее сердце — это все про Зобнина», — подписала публикацию пресс-служба национальной команды.

В составе сборной России футболист провел 32 матча и результативными действиями не отличался.

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