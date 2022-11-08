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Сегодня, 16:11

Чанов: «Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове голкиперов Матвея Сафонова, Антона Шунина, Александра Селихова и Сергея Песьякова в состав национальной команды.

«Все 4 вратаря абсолютно заслуженно вызваны в сборную. Форма Сафонова? Чтобы дать оценку Матвею, нужны более достойные матчи, чем с Таджикистаном и Узбекистаном. Игра вратарей меняется. Они стали больше играть за штрафной площадкой», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он ответил на вопрос, является ли Сафонов «номером один» в сборной.

«Трудно сказать. Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения. Поэтому и вызваны 4 вратаря, чтобы посмотреть на их взаимодействия с защитниками», — добавил специалист.

Сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном 17 ноября, с Узбекистаном — 20 ноября.

Источник: https://Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове голкиперов Матвея Сафонова, Антона Шунина, Александра Селихова и Сергея Песьякова в состав национальной команды. «Все 4 вратаря абсолютно заслуженно вызваны в сборную. Форма Саф
Вячеслав Чанов
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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