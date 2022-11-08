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Сегодня, 16:29

Бывший ассистент Хиддинка заявил, что для сборной России важно наигрывать молодежь

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Желько Петрович считает, что в нынешней ситуации Валерий Карпин должен омолаживать состав сборной России.

«Российской команде нужно продолжать играть, болельщики хотят приходить на стадионы. Необходимо готовиться к моменту, когда все эти события закончатся и Россия вернется — через год или больше, я не знаю, сколько продлятся санкции. Но в один день все точно завершится и к тому моменту команда должна быть готова. Наверное, сейчас самый подходящий момент, чтобы пробовать молодежь, которая состав костяк в будущем. Сейчас для сборной России результаты не важны, важно набирать квалифицированный состав. Нет смысла приглашать на сборы футболистов старше 30-32 лет, потому что когда сборную вернут в международные соревнования, этим ребятам будет уже слишком много лет», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Он также заявил, что товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана дадут опыт молодым игрокам. По его словам, у старшего поколения могла бы не найтись мотивации для этих матчей.

Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. Игра против Узбекистана состоится 20 ноября в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chernogorskij-trener-sejchas-dlya-sbornoj-rossii-rezul-taty-ne-vazhny-nado-naigry-vat-molodezh/
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Сборная России по футболу
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