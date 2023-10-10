Чанов отреагировал на предложение играть юниорским российским командам под нейтральным флагом

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на предложение играть юниорским российским командам под нейтральным флагом.

«Без флага и гимна это будет не сборная России. Надо добиваться, чтобы нас полноценно допустили до международных игр. Предположим, сейчас до игр допустят молодежную сборную до 18 лет. А дальше что? Этим парням в следующем году исполнится уже 19. И мы так дальше будем крутиться? Выглядит как подачка. Если и выходить на международный уровень, то лучше это делать полноценно. А то это как хозяин, который любил свою собаку, поэтому отрубал ей хвост по маленьким кусочкам», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.