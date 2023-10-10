Ташуев высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Камерун

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Камерун.

«У нас сегодня такая ситуация, что каждый матч, будь то с участниками Кубка мира, будь то финалистами Кубка Африки — очень важен. Сборной эти матчи нужны! Как без таких игр оценить уровень, на котором находится наш футбол? Я вообще не понимаю, что значит «не нужно». У нас нет международных матчей, а игры чемпионата... можно восхищаться чемпионатом или нет, но этого точно недостаточно. Игры против Катара, Камеруна — это вклад в будущее, возможность подготовить молодых игроков, оценить уровень интенсивности. Ну и для болельщиков игры национальной сборной как вкусное блюдо. Матч со сборной Камеруна можно сравнить с хорошим стейком», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.