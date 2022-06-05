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Владимир Быстров: «Хиддинк — самый добрый тренер, а Старков — настоящий мужик»

Быстров рассказал, что Хиддинк был самым добрым тренером из всех, с которым он работал
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал, что самым добрым тренером, с которым он работал, был Гус Хиддинк.

«Хиддинк больше всех доверял футболистам. Он вообще самый добрый тренер. Это первый тренер сборной России, который перевез нас из Бора в Москву. Потому что доверял футболистам, а мы в ответ соблюдали его требования. Я за свою карьеру ни разу не опоздал ни на одну тренировку, и ни на одно собрание. Поэтому никогда не получал штрафов. Наоборот, в «Зените» я их собирал, потому что был ответственным», — приводит слова Быстрова Sport24.

Также Быстров рассказал, что не получил штраф в «Спартаке» от Александра Старкова, когда ночью отмечал день рождения.

«Во-первых, у меня день рождения 31 января, а у Баженова 1 февраля: Старков вошел в комнату, когда уже был где-то час ночи, так что ко мне не должно было быть вопросов — свой день рождения я уже отметил, ха-ха. А во-вторых, Старков поступил, как настоящий мужик. Увидел, что празднует вся команда и никого не оштрафовал — ограничился только общим собранием», — рассказал Быстров.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Старков был главным тренером «Спартака» с 2004 по 2006 год. С ним красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России (2005).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-05-bystrov-khiddink-samyy-dobryy-trener-a-starkov-nastoyashchiy-muzhik
Владимир Быстров
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Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Александр Старков (тренер)
Гус Хиддинк
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