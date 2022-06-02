Гаджиев — о сборной России на ЧМ-2022: «У нас был шанс обыграть поляков или шведов!»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» заявил, что сборная России имела все шансы выйти на чемпионат мира в Катаре 2022 года.

«Я думаю, что наша команда была бы готова к играм. У нас внутренний чемпионат шел, практически все игроки национальной сборной, это игроки наших клубов, играющие в рамках российского чемпионата. Евро мы не играемом связи с тем, что мы повылетали немножко раньше февраля. Не думаю, что это как-то бы серьезно сказалось на готовности игроков, поскольку игровая практика все же была. Поэтому шанс обыграть поляков или шведов был бы. Не считаю, что наши соперники по отбору лучше наших, все команды примерно одного уровня», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее российская национальная команда должна была сыграть 24 марта с Польшей в Москве. Если бы сборная Валерия Карпина переиграла поляков, то в финале встретилась бы с победителем пары Швеция — Чехия. Федерации всех трёх этих стран публично заявили об отказе от встреч с Россией.