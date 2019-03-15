Братья Миранчуки ответили на каверзные вопросы футболисток сборной России. Видео

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки ответили на ряд вопросов футболисток национальной команды по футболу.
– Братья рассказали, кто из них больше нравился девушкам, как часто они ссорятся, любят ли они петь и о многом другом! – говорится в Твиттере сборной России.
Полузащитники @TeamRussia Алексей и Антон Миранчуки ответили на каверзные вопросы футболисток женской сборной! Братья рассказали, кто из них больше нравился девушкам, как часто они ссорятся, любят ли они петь и о многом другом! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7MxwGJUPFa– Сборная России (@TeamRussia) 15 марта 2019 г.
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