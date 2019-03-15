Братья Миранчуки ответили на каверзные вопросы футболисток сборной России. Видео

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки ответили на ряд вопросов футболисток национальной команды по футболу.

– Братья рассказали, кто из них больше нравился девушкам, как часто они ссорятся, любят ли они петь и о многом другом! – говорится в Твиттере сборной России.