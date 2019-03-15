15:50 | Футбол — Сборная России

Братья Миранчуки ответили на каверзные вопросы футболисток сборной России. Видео

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Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки ответили на ряд вопросов футболисток национальной команды по футболу.

– Братья рассказали, кто из них больше нравился девушкам, как часто они ссорятся, любят ли они петь и о многом другом! – говорится в Твиттере сборной России.

 

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