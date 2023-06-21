Бородюк рассказал, что почувствовал после победы над Нидерландами на Евро-2008

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, что чувствовал после победы над Нидерландами в четвертьфинале Евро-2008.

«Что я чувствовал после той победы над Нидерландами? В первую очередь радость. Все-таки перед матчем со сборной России голландцы считались не просто фаворитами этой игры. Их считали фаворитами всего чемпионата Европы. На мой взгляд, это один из лучших матчей того поколения российской сборной. А после было какое-то эмоциональное опустошение, когда все эмоции куда-то просто исчезли. Наверное, это из-за усталости. Мы сделали почти невозможное», — цитирует Бородюка RT.

На стадии четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 3:1. Россияне заняли третье место на этом турнире.