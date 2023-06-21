Бородюк — о матче с Нидерландами на Евро-2008: «Мы сказали Жиркову, что замен нет, хотя они были»

Бывший тренер национальной команды России Александр Бородюк рассказал, на что пошел тренерский штаб в матче с Нидерландами на Евро-2008, чтобы оставить на поле полузащитника Юрия Жиркова.

«В том матче с Нидерландами хорошо запомнился момент с Юрием Жирковым. Он отыграл тогда все 90 минут и после попросил замены в связи с усталостью. Но нам с Гусом Хиддинком пришлось пойти на хитрости. И мы сказали Юрию, что замен больше нет, хотя они были. Он вышел в дополнительное время, отыграл до самого конца с полной самоотдачей и желанием победить. Видимо, он сумел преодолеть тот порог усталости, сыграл через не могу — и очень помог тогда ребятам. Это говорит о его характере и его преданности футболу», — цитирует Бородюка RT.

На стадии четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 3:1. Сборная России заняла третье место на этом турнире.