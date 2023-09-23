Билялетдинов считает камерунцев сильнейшими соперниками россиян за последнее время

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов заявил, что сборная Камеруна по футболу является самым сильным соперником команды России за последнее время.

«Если уже договорились, то, наверное, это самый сильный соперник для сборной России за последнее время. Будет интересно играть. К тому же они были участниками последнего чемпионата мира. Лишь бы не сорвалось», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

В сентябре россияне дважды встречались олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграли вничью с Катаром (1:1).

21 сентября Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.