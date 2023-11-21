Красич предложил провести товарищеский матч между сборными России и Сербии в июне

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Если будет возможность провести товарищеский матч между сборными России и Сербии, то было бы прекрасно. Думаю, что в июне можно провести товарищеский матч с Россией, если Сербия выйдет на Евро (интервью было записано до матча против Болгарии, в котором Сербия обеспечила себе путевку на Евро-2024. — Прим. «СЭ»)», — сказал Красич «СЭ».

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.