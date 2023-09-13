Балахнин: «Все три матча сборной России получились неудовлетворительными»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвел итоги выступлений сборной России в товарищеских матчах.

«Сбор вообще начался непонятно для многих в том плане, что было вызвано 49 человек. Ясно, что с двадцатью футболистами работать проще, чем с пятьюдесятью. Это распыление началось сразу. Нужно ли оно было — не знаю. Но это сыграло негативную роль. Вообще меня удивило, почему Карпин не стал играть первый матч с Египтом основным составом. Получилось бы, что основные футболисты провели бы две встречи, попытались бы сыграться. Все-таки год не выступали вместе. А второй матч дали бы сыграть молодежи. Это было бы правильно. И с Катаром мы сыграли бы легче. А так все три матча получились неудовлетворительными. Они даже были похожи — бурное начало и потом сдувание нашей сборной», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).