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13 марта, 14:13

Дюков заявил, что в РФС уважительно относятся к президенту УЕФА Чеферину

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Глава РФС Александр Дюков рассказал об отношении к президенту Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину.

«На конгрессе УЕФА мы обсудили с Александром Чеферином ситуации в мировом спорте и мировом футболе. Какое отношение у РФС к Чеферину? Оно уважительное, мы давно его знаем, помним, что он многое сделал в том числе для российского футбола. В текущей ситуации, к сожалению, не все зависит от него», — приводит слова Дюкова ТАСС.

24 января Чеферин выступил за допуск российских молодежных сборных до турниров.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА принял решение допустить молодежные национальные команды России до соревнований под своей эгидой, но позже из-за недовольства многих европейских стран Федерация отказалась от своих намерений.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
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