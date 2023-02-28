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Червиченко: «Малкому и Клаудиньо дали гражданство за то, что они играют в «Зените»

Червиченко о получении гражданства России бразильцами Малкомом и Клаудиньо
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о логике получения гражданства России бразильцами Малкомом и Клаудиньо.

«Какие у них особые заслуги? Назовем вещи своими именами — за то, что они играют в «Зените». Этого достаточно. Не знаю, зачем это сделано... На мой взгляд, просто для удобства (финансовых) расчетов. Это какой-то финансовый схематоз. Оба по потенциалу могут играть за сборную Бразилии. Зачем им играть в сборной России, — мы даже не проводим официальных матчей. Зачем им быть заигранными за нашу сборную, которая в ближайшие 5-10 лет не будет играть», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-malkomu-i-klaudin-o-dali-grazhdanstvo-za-to-chto-oni-igrayut-v-zenite/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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РПЛ
Андрей Червиченко
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