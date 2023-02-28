В Сети появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022

В Сети появились фотографии формы, в которой сборная России по футболу могла сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Прошлым летом для национальной команды создали два комплекта. Домашняя форма — классическая красная. Выездная выполнена в темных цветах, а отличительной чертой является изображение северного сияния.

Сборная России участвовала в европейском отборочном турнире ЧМ-2022 и пробилась в стыковые матчи. Россия должна была сыграть против Польши в полуфинале стыкового турнира в марте 2022 года, однако в конце февраля российскую команду отстранили от участия в международных соревнованиях.

Чемпионат мира проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины.