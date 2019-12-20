Александр Самедов: «Не стоит сравнивать Евро-2020 и Евро-2016»
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью «Известиям» отметил, что не стоит сравнивать группы российской команды на Евро-2020 и Евро-2016.
— Все говорят, что наставник сборной Станислав Черчесов умеет подводить команду к большим турнирам. В чем заключается суть этой подготовки?
— Команду отлично готовят в физическом плане. Также идет очень сильный тактический разбор соперников. Рассматриваются все мелочи.
— Нашу нынешнюю группу на Евро-2020 можно сравнить с той, что была четыре года назад? Тогда стартовую игру проводили против фаворита — Англии, сейчас — Бельгии. Также в группе были Словакия и Уэльс — теперь Финляндия и Дания. Какие нужно сделать выводы, чтобы не допустить провала в этот раз?
— Сейчас у нас уже совсем другая команда, другое поколение, другой тренерский штаб. Все иначе. Так что не стоит сравнивать эти два турнира.
— Тогда как оцените наши перспективы на ближайшем Евро?
— Понятно, что Бельгия — фаворит. С Данией шансы 50:50. Считаю, что мы с ними сопоставимы по уровню.
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https://iz.ru/956047/sevastian-terletckii/cherchesov-otlichno-gotovit-komandu-fizicheski-i-takticheski