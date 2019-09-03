Александр Ерохин: «Стиль игры сборной Шотландии понятен, будем к этому готовиться»
Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки в Новогорске отметил, что рад вызову в национальную команду и мотивирован, как никогда.
— Какие наработки к игре с Шотландией сегодня делали на тренировке?
— Сегодня было немного тактики. В основном мы занимались в двух группах. Кто-то больше восстановился, кто-то меньше. Всех подводят к общему состоянию. Поэтому завтра будет тренировка всей командой и будет уже больше тактической работы.
— Из игроков сборной Шотландии выделяются Робертсон и Мактоминей. Может, Станислав Черчесов еще кого-то отмечал?
— Сегодня будет первое тактическое занятие к матчу с Шотландией. Посмотрим, изучим. В принципе стиль их игры понятен и будем к этому готовиться.
— Вы вернулись в сборную после того, как пропустили несколько сборов. Как себя чувствуете?
— Я восстановился. Чувствую себя хорошо. Очень рад вызову в сборную и максимально мотивирован, как никогда. (Елена Григорьевская)