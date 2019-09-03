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Александр Ерохин: «Стиль игры сборной Шотландии понятен, будем к этому готовиться»

13:06
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Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки в Новогорске отметил, что рад вызову в национальную команду и мотивирован, как никогда.

— Какие наработки к игре с Шотландией сегодня делали на тренировке?

— Сегодня было немного тактики. В основном мы занимались в двух группах. Кто-то больше восстановился, кто-то меньше. Всех подводят к общему состоянию. Поэтому завтра будет тренировка всей командой и будет уже больше тактической работы.

— Из игроков сборной Шотландии выделяются Робертсон и Мактоминей. Может, Станислав Черчесов еще кого-то отмечал?

— Сегодня будет первое тактическое занятие к матчу с Шотландией. Посмотрим, изучим. В принципе стиль их игры понятен и будем к этому готовиться.

— Вы вернулись в сборную после того, как пропустили несколько сборов. Как себя чувствуете?

— Я восстановился. Чувствую себя хорошо. Очень рад вызову в сборную и максимально мотивирован, как никогда. (Елена Григорьевская)

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