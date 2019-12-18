Александр Дюков: «У сборной России будет индивидуальная форма»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что на Евро-2020 у сборной России будет индивидуальная форма.

— Adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса А, — сказал Дюков. -Это значит, что к нам будет другой подход, такой же, который эта компания применяет при работе с такими странами, как Германия. У нас будет индивидуальная форма, при ее изготовке примут более интересные дизайнерские решения. Понятно, что она будет отличаться от той же немецкой, но можно говорить о другом качестве покроя. На Евро сыграем уже в обновленной форме. (Иван Торопцев)