Алдонин о победе сборной России: «Есть повод для радости и гордости за нашу команду»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился эмоциями от победы национальной команды в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Ждал победы нашей сборной, но не думал, что выиграем с таким разгромным счетом. Все сложилось удачно для нас. Если брать все матчи после отстранения, с Сербией была лучшая игра. Сафонов в нескольких эпизодах спас, в конце первого тайма был очень опасный момент. В исполнении сборной России увидели отличный футбол. Есть повод для радости и гордости за нашу команду», — цитирует Алдонина «РБ-Спорт».

25 марта национальная команда России на «ВТБ Арене» в Москве сыграет товарищеский матч с Парагваем. Начало — в 20.00 мск.