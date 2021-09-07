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Акинфеев: «Перед Евро в Австрии Хиддинк сказал: «Это твой турнир. Ты должен показать себя»

01:30
Гус Хиддинк и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гус Хиддинк и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, как строилась работа с тренерами вратарей в национальной команде.

«Только Гус Хиддинк подошел ко мне лично. Перед Евро в Австрии он сказал: «Это твой турнир. Ты должен показать себя». — Это был единственный разговор с единственным тренером.

Все что касается 2012 года или других лет, то решал тренер по вратарям. Ты с главным тренером мог проговорить какие-то вопросы, но конкретики никогда не было.

Это правильно. Главный тренер занимается командой, а главный тренер по голкиперам занимается с ребятами. Он должен выбрать из этих кандидатов основного и двух человек, которые готовы выйти и помочь», — сказал Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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