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Карпин прокомментировал слух о переходе Глебова из «Ростова» в «Спартак»

20:36
Александр Соболев и Данил Глебов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев и Данил Глебов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что полузащитник Данил Глебов может перейти из «Ростова» в «Спартак».

«Глебов пока не имеет отношения к сборной. Нет смысла об этом говорить. Можно попасть в сборную что из «Спартака», что из «Ростова». Нужно просто хорошо играть», — заявил Карпин.

Красно-белые сделали предложение ростовчанам о трансфере Глебова, однако на данный момент вероятность перехода можно оценить как низкую. «Ростов» не продаст игрока, если не успеет найти ему адекватную замену.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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