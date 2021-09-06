Карпин прокомментировал слух о переходе Глебова из «Ростова» в «Спартак»
20:36
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что полузащитник Данил Глебов может перейти из «Ростова» в «Спартак».
«Глебов пока не имеет отношения к сборной. Нет смысла об этом говорить. Можно попасть в сборную что из «Спартака», что из «Ростова». Нужно просто хорошо играть», — заявил Карпин.
Красно-белые сделали предложение ростовчанам о трансфере Глебова, однако на данный момент вероятность перехода можно оценить как низкую. «Ростов» не продаст игрока, если не успеет найти ему адекватную замену.
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