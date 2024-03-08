Адамов высказался о повышении уровня соперников сборной России

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон на правах аренды в «Оренбурге», высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

«Парагвай и Сербия хорошие соперники. Это сильные сборные. Будет очень интересно. Последний матч был с Кубой, понятно, что уровень был не тот», — сказал Адамов «СЭ».

Сборная России в марте проведет два товарищеских матча. Соперниками команды Валерия Карпина станут Сербия (21 марта) и Парагвай (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.