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8 марта, 10:16

Кафанов рассказал, будет ли Лунев первым номером в сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о том, кто может стать первым номером национальной команды на мартовские матчи.

«Лунев — лучший российский вратарь сейчас? Нет, не можем его сравнить с другими голкиперами, потому что он не играет в РПЛ, а другие наши вратари сейчас не играют в еврокубках. Лунев — лучший российский вратарь, который играет за рубежом. Но так как наши клубы не играют в еврокубках, будет некорректное сравнение.

Будет ли Андрей первым номером в марте в сборной? Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны", — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

Сборная России в марте проведет два товарищеских матча. Соперниками команды Валерия Карпина станут Сербия (21 марта) и Парагвай (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-ne-isklyuchil-chto-budet-lunyov-osnovnym-vrataryom-sbornoi-rossii-v-marte-341604/
Андрей Лунев
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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