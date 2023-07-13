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Пономарев объяснил, почему у «Зенита» выше шансы обыграть ЦСКА в Суперкубке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от игры красно-синих с «Зенитом» в матче за Суперкубок.

«Конечно, игра будет очень интересная, может быть, даже результативная, потому что никто не хочет обороняться в такой ситуации. А кто победит? Думаю, 50 на 50. Я думал, армейцы будут лучше выглядеть в товарищеских матчах с московским «Динамо». А они просто разочаровали, я даже не ожидал такой плохой игры. А плохая она была, потому что они не настроились. Значит, Федотов не сумел их мобилизовать, и они играли спустя рукава. Так нельзя, надо в тренировках и в любой игре отдаваться полностью, иначе потом будет плачевный результат. Так что здесь у меня закрались сомнения. Питер на высокой ноте, в хорошей спортивной форме, в физическом плане они очень хорошо подготовлены. Может, армейцы скрывали свои позиции, но они расслабились, допустили столько ошибок в обороне, в нападении ничего не получалось. Возможно, они, по-военному сказать, завуалировали свои действия, чтобы не раскрывать полностью свои карты «Зениту». Но это вряд ли. Будет очень бескомпромиссная игра, и кто победит, очень трудно сказать. Все-таки где-то процентов 60 я бы отдал «Зениту» и 40 — ЦСКА. Ситуацию я объяснил, меня просто обескуражили эти матчи с «Динамо», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/13/20866208.shtml
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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