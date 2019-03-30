"Зоркий" вдевятером проиграл "Соколу"

"Сокол" обыграл "Зоркий" в матче 15-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Центр". Клуб из Саратова идет на втором месте в таблице, отставая на 4 очка от лидера "Торпедо".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

15-й тур

"Зоркий" (Красногорск) - "Сокол" (Саратов) - 1:3 (0:1)

Голы: Дворников, 28 (0:1). Архипов, 49 (1:1). Дворников, 60 (1:2). Краснов, 63 (1:3).

Удаления: Батяев (Зоркий), 38. Юран (Зоркий), 67.