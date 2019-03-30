"Зоркий" вдевятером проиграл "Соколу"

"Сокол" обыграл "Зоркий" в матче 15-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Центр". Клуб из Саратова идет на втором месте в таблице, отставая на 4 очка от лидера "Торпедо".
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Центр"
15-й тур
"Зоркий" (Красногорск) - "Сокол" (Саратов) - 1:3 (0:1)
Голы: Дворников, 28 (0:1). Архипов, 49 (1:1). Дворников, 60 (1:2). Краснов, 63 (1:3).
Удаления: Батяев (Зоркий), 38. Юран (Зоркий), 67.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/center/
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