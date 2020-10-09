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«Зенит-2» разгромил «Читу», «Локомотив-Казанка» отобрал очки у лидера «Запада»

20:51

«Локомотив-Казанка» сыграл вничью с лидером таблицы Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — «Олимп-Долгопрудным» — 2:2. В другой встрече «Зенит-2» разгромил «Читу» — 3:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

10-й тур

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Иркутск) — 2:0

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Чита» — 3:0

«Коломна» — «Динамо-2» (Москва) — 0:1

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:1

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:2

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Родина» (Москва) — 0:1

«Муром» — «Тверь» — 1:2

«Смоленск» — «Торпедо Вл» (Владимир) — 1:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/

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