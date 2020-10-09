«Зенит-2» разгромил «Читу», «Локомотив-Казанка» отобрал очки у лидера «Запада»
«Локомотив-Казанка» сыграл вничью с лидером таблицы Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — «Олимп-Долгопрудным» — 2:2. В другой встрече «Зенит-2» разгромил «Читу» — 3:0.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
10-й тур
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Иркутск) — 2:0
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Чита» — 3:0
«Коломна» — «Динамо-2» (Москва) — 0:1
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:1
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:2
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Родина» (Москва) — 0:1
«Муром» — «Тверь» — 1:2
«Смоленск» — «Торпедо Вл» (Владимир) — 1:4
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/