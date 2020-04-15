Экс-капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о перспективах своей команды, выступающей в ПФЛ.

— Цель «Зенита-2» — как можно быстрее вернуться в ФНЛ?

— В этом сезоне такой задачи никто не ставил. Была бы — наверное, не отпустили бы в «Сочи» Мостового и Заболотного. Плюс просили бы Семака давать возможность больше играть за «Зенит-2» Мусаеву и Прохину. А в матче с «Уралом» уже и 17-летний Шамкин в основе дебютировал.

— Что за мальчишка?

— Центральный полузащитник. Набрался опыта в ФНЛ и второй лиге, зимой отправился на сборы с первой командой. Там тоже здорово себя проявил и вот, пожалуйста — получил шанс. Поверьте, Семак не будет авансом выпускать на поле. Раз Шамкин вышел на замену, пусть и при счете 7:1, — значит, заслужил.

— В ПФЛ «Зенит-2» занимает третье место, отставая от «Велеса» и «Долгопрудного». В чем конкуренты превосходят вас?

— Это хорошие команды, где собраны опытные футболисты. За «Долгопрудный» еще Баженов и Сабитов играют! А у нас — самая молодая команда в лиге. Многим пацанам 16-17 лет. В ФНЛ им было бы трудновато, легче начинать с ПФЛ. По себе знаю — когда-то два года бился во второй лиге, играя за ЦСКА-2. Это закалило, стал мужиком. И в 18 закрепился в основном составе.

— Еще и в сборную в тот год попали.

— Точно. А своих ребят, несмотря на юный возраст, все равно в каждом матче нацеливаем на максимальный результат. Сумеем уже в этом сезоне выйти наверх — прекрасно. Нет — ничего страшного, попробуем через год. (Александр Кружков)

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