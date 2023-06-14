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Сегодня, 17:18

Виктор Булатов возглавил кировское «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Виктор Булатов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Виктор Булатов стал главным тренером «Динамо» (Киров). Контракт подписан на 1,5 года.

Клуб из Кирова в 2017-м утратил профессиональный статус, но в 2022 году возродился, в минувшем сезоне выиграл свою зону в 3-м дивизионе и прошел лицензирование для участия в ФНЛ-2, дивизионе Б.

Булатов — трехкратный чемпион России в составе «Спартака», в качестве главного тренера возглавлял «Спартак-2», тульский «Арсенал», «Торпедо» и другие команды.

Виктор Булатов
Футбол
ФК Динамо (Киров)
ПФЛ
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