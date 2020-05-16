«Уфа-2» пропустит следующий сезон ПФЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что команда «Уфа-2» пропустит следующий сезон в Олимп-ПФЛ. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пятницу, 15 мая, прошел Исполком Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня. Турниры ФНЛ и ПФЛ были признаны завершенными по состоянию на 17 марта.

«Уфа-2» выступала в сезоне-2019/20 в зоне Урал-Приволжье ПФЛ и заняла 12-е место с 6 очками в турнирной таблице.