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«Уфа-2» пропустит следующий сезон ПФЛ

16:25
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что команда «Уфа-2» пропустит следующий сезон в Олимп-ПФЛ. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пятницу, 15 мая, прошел Исполком Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня. Турниры ФНЛ и ПФЛ были признаны завершенными по состоянию на 17 марта.

«Уфа-2» выступала в сезоне-2019/20 в зоне Урал-Приволжье ПФЛ и заняла 12-е место с 6 очками в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200516/1571552477.html

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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