«Тюмень», с которой сняли 6 очков, обыграла «Акрон»
В матче 5-го тура Олимп-ФНЛ зоны «Урал-Приволжье» «Тюмень» дома обыграла «Акрон» — 2:0. Ранее с хозяев сняли 6 очков за долги футболистам.
Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»
5-й тур
«Уфа-2» (Уфа) — «Лада» (Димитровград) — 0:0
Удаление: Ходаковский (Лада Д), 90+4.
Судья: Борисов (Самара).
16 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Звезда» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 1:2 (1:0)
Голы: Лаук, 23 (1:0). Чижиков, 68 (1:1). Донсков, 76 — с пенальти (1:2).
Судья: Силантьев (Самара).
16 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
«Тюмень» — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (0:0)
Голы: Бирюков, 56 (1:0). Субботин, 83 (2:0).
Удаление: Киряков (Акрон), 67.
Судья: Сутормин (Нижний Тагил).
16 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».
«Зенит» (Ижевск) — «Волга» (Ульяновск) — 2:3 (2:2)
Голы: Крюков, 17 (1:0). Крюков, 20 (2:0). Криворог, 38 (2:1). Лацузбая, 45+5 — с пенальти (2:2). Максименков, 78 (2:3).
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
16 августа. Ижевск. Стадион «Купол».
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Челябинск» — 3:1 (1:0)
Голы: Гаглоев, 30 (1:0). Румянцев, 68 (1:1). Гаглоев, 71 — с пенальти (2:1). Караев, 82 (3:1).
Судья: Куликов (Саранск).
16 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»
5-й тур
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Максименко, 36 (0:1). Иванов, 55 (0:2).
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
16 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
«Велес» (Москва) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 2:0 (1:0)
Голы: Захаров, 17 (1:0). Соловьев, 57 (2:0).
Судья: Кузнецов (Иваново).
16 августа. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:0
Судья: Лапатухин (Москва).
16 августа. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».
«Долгопрудный» — «Родина» (Москва) — 2:0 (2:0)
Голы: Вульфов, 3 (1:0). Тарасов, 35 (2:0).
Судья: Руденко (Калининград).
16 августа. Долгопрудный. Стадион «Салют».
«Торпедо» (Владимир) — «Коломна» — 1:0 (1:0)
Гол: Андреев, 22.
Удаление: Алаев (Коломна), 12.
Судья: Федотов (Великий Новгород).
16 августа. Владимир. Стадион «Торпедо».
«Муром» — «Олимп» (Химки) — 0:1 (0:0)
Гол: Юрьев, 65.
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
16 августа. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».