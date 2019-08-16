«Тюмень», с которой сняли 6 очков, обыграла «Акрон»

В матче 5-го тура Олимп-ФНЛ зоны «Урал-Приволжье» «Тюмень» дома обыграла «Акрон» — 2:0. Ранее с хозяев сняли 6 очков за долги футболистам.

Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»

5-й тур

«Уфа-2» (Уфа) — «Лада» (Димитровград) — 0:0

Удаление: Ходаковский (Лада Д), 90+4.

Судья: Борисов (Самара).

16 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Звезда» (Пермь) — «Носта» (Новотроицк) — 1:2 (1:0)

Голы: Лаук, 23 (1:0). Чижиков, 68 (1:1). Донсков, 76 — с пенальти (1:2).

Судья: Силантьев (Самара).

16 августа. Пермь. Стадион «Звезда».

«Тюмень» — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (0:0)

Голы: Бирюков, 56 (1:0). Субботин, 83 (2:0).

Удаление: Киряков (Акрон), 67.

Судья: Сутормин (Нижний Тагил).

16 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Зенит» (Ижевск) — «Волга» (Ульяновск) — 2:3 (2:2)

Голы: Крюков, 17 (1:0). Крюков, 20 (2:0). Криворог, 38 (2:1). Лацузбая, 45+5 — с пенальти (2:2). Максименков, 78 (2:3).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

16 августа. Ижевск. Стадион «Купол».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Челябинск» — 3:1 (1:0)

Голы: Гаглоев, 30 (1:0). Румянцев, 68 (1:1). Гаглоев, 71 — с пенальти (2:1). Караев, 82 (3:1).

Судья: Куликов (Саранск).

16 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»

5-й тур

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Максименко, 36 (0:1). Иванов, 55 (0:2).

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

16 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Велес» (Москва) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 2:0 (1:0)

Голы: Захаров, 17 (1:0). Соловьев, 57 (2:0).

Судья: Кузнецов (Иваново).

16 августа. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:0

Судья: Лапатухин (Москва).

16 августа. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».

«Долгопрудный» — «Родина» (Москва) — 2:0 (2:0)

Голы: Вульфов, 3 (1:0). Тарасов, 35 (2:0).

Судья: Руденко (Калининград).

16 августа. Долгопрудный. Стадион «Салют».

«Торпедо» (Владимир) — «Коломна» — 1:0 (1:0)

Гол: Андреев, 22.

Удаление: Алаев (Коломна), 12.

Судья: Федотов (Великий Новгород).

16 августа. Владимир. Стадион «Торпедо».

«Муром» — «Олимп» (Химки) — 0:1 (0:0)

Гол: Юрьев, 65.

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

16 августа. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».