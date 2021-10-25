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«Тюмень» — «Лада»: судья ошибочно показал желтую карточку за снятую майку

Арбитр Петренко ошибочно вынес предупреждение защитнику Бочарову
17:58
Эпизод матча ФНЛ-2 «Лада» — «Тюмень», 79-я минута. Фото «СЭ»
Эпизод матча ФНЛ-2 «Лада» — «Тюмень», 79-я минута. Фото «СЭ»
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На 79-й минуте матча 16-го тура первенства России (ОЛИМП-ФНЛ II) в группе 4 «Тюмень» — «Лада» арбитр Артем Петренко ошибочно вынес предупреждение защитнику хозяев Антону Бочарову. Тот в момент остановки игры почувствовал себя некомфортно, снял обе майки и, не покидая пределов поля, выбросил за линию ворот ту, что была надета под игровую. По всей видимости, судья расценил это как нарушение правил.

Между тем игрок ничего не нарушил. В свое время было дано разъяснение, что футболист нарушает правила только тогда, когда полностью снимает майку при праздновании гола. Бочаров ничего не праздновал, никого не провоцировал.

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Александр Бобров все материалы автора
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