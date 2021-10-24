«Кубань Холдинг» победила «Анжи», нальчикский «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо»
«Кубань Холдинг» на выезде обыграла «Анжи» в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ 2 группы 1 «Юг» — 1:0.
Гости поднялись на 7-е место в турнирной таблице, на их счету 19 очков в 14 матчах. «Анжи» занимает 5-ю строчку с 28 очками в 14 играх.
В параллельном матче нальчикский «Спартак» на своем поле проиграл махачкалинскому «Динамо» — 0:1. «Спартак» идет на 9-м месте в 18 очками в 14 матчах", «Динамо» занимает 2-ю строчку с 33 очками в 14 играх.
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 («Юг»)
15-й тур
«Спартак Нч» (Нальчик) — «Динамо Мх» (Махачкала) — 0:1 (0:1)
24 октября. Нальчик. Стадион «Спартак».
«Анжи» (Махачкала) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:1 (0:0)
24 октября. Махачкала. Стадион РДЮСШ.
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