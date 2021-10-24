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«Кубань Холдинг» победила «Анжи», нальчикский «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо»

17:11
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«Кубань Холдинг» на выезде обыграла «Анжи» в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ 2 группы 1 «Юг» — 1:0.

Гости поднялись на 7-е место в турнирной таблице, на их счету 19 очков в 14 матчах. «Анжи» занимает 5-ю строчку с 28 очками в 14 играх.

В параллельном матче нальчикский «Спартак» на своем поле проиграл махачкалинскому «Динамо» — 0:1. «Спартак» идет на 9-м месте в 18 очками в 14 матчах", «Динамо» занимает 2-ю строчку с 33 очками в 14 играх.

Россия. ФНЛ 2. Группа 1 («Юг»)

15-й тур

«Спартак Нч» (Нальчик) — «Динамо Мх» (Махачкала) — 0:1 (0:1)

24 октября. Нальчик. Стадион «Спартак».

«Анжи» (Махачкала) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:1 (0:0)

24 октября. Махачкала. Стадион РДЮСШ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 0
Реал 1
Перерыв

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Иван Торопцев все материалы автора
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