«Калуге» засчитали поражение в матче ФНЛ-2 из-за просроченных ПЦР-тестов
18:36
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение о поражении «Калуги».
«Калуге» нанесено поражение со счетом 0:3, результат матча аннулирован за нарушение санитарного регламента и за неправомерное участие игроков в матче в связи с просроченными ПЦР-тестами. «Калуга» посчитала время забора тестов правильным, но они ошиблись», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.
Матч «Сахалин» — «Калуга» прошел 22 октября и завершился победой гостей со счетом 1:0.
«Калуга» с учетом вычета очков занимает предпоследнее, 10-е место в ФНЛ-2, имея в активе 10 очков.
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