Тренер «Зенита-2» назвал цель команды

Тренер «Зенита-2» Андрей Почепцов рассказал, что цель фарм-клуба заключается в подготовке игроков для первой команды или других клубов РПЛ.

«Основная цель — подготовить футболистов для более высокого уровня — первой команды или других клубов РПЛ. Главное, чтобы игроки все время развивались. Конечно, хотелось бы в основном готовить игроков для первой команды. Но, наверное, это судьба всех топ-клубов, чьи воспитанники должны пройти более сложный путь через аренды в других командах. Есть яркие примеры, когда сначала кто-то получил какой-то промежуточный опыт. И это нормально — выпускнику академии сложно сразу пробиться в первую команду, в которой в постоянной конкуренции и ротации находятся даже футболисты сборной России», — приводит слова Почепцова «Спорт День за Днем».

По ходу текущего сезона специалист возглавил «Зенит-2», сменив Владислава Радимова. Однако должность главного тренера занимает Дмитрий Давыдов пока Почепцов не получит необходимого уровня тренерскую лицензию.