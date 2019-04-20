"Торпедо" потеряло очки с "Химиком", "Сокол" отстает уже на 2 очка

"Торпедо" сыграло вничью с "Химиком" в матче 20-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Центр". Столичный клуб сохранил лидерство в таблице, на 2 очка от него отстает "Сокол", который одолел "Рязань" со счетом 2:0.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

20-й тур

"Химик" (Новомосковск) - "Торпедо" (Москва) - 2:2 (1:0)

Голы: Андрейченко, 41 (1:0). Трегулов, 69 (1:1). Трегулов, 80 (1:2). Павлов, 90+4 - с пенальти (2:2).

Удаление: Калугин (Т), 52.

"Калуга" - "Строгино" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 37 (1:0). Жердев, 64 - с пенальти (2:0).

Удаление: Котов (С), 40.

"Квант" (Обнинск) - "Салют" (Белгород) - 3:1 (1:0)

Голы: Лаевский, 45+1 (1:0). Молтенинов, 51 - с пенальти (1:1). Феколкин, 59 (2:1). Бойчук, 61 (3:1).

"Сокол" (Саратов) - "Рязань" - 2:0 (1:0)

Голы: Павлов, 14 (1:0). Дворников, 86 (2:0).

Нереализованный пенальти: Дудиков (С), 85 (вратарь)

Удаление: Корольков (Р), 71.

"Динамо" (Брянск) - "Зоркий" (Красногорск) - 2:1 (0:1)

Голы: Иваньков, 42 (0:1). Укомский, 67 (1:1). Укомский, 70 (2:1).

"Металлург" (Липецк) - "Сатурн" (Раменское) - 0:2 (0:1)

Голы: Злобин, 43 (0:1). Феофилактов, 77 (0:2).