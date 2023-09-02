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Сегодня, 16:03

Sport24: Кутепов продолжит карьеру в «Велесе»

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Защитник Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком «Велеса», утверждает Sport24.

По информации издания, зарплата бывшего футболиста «Спартака» и сборной России в клубе второй лиги может составить около 300 тысяч рублей в месяц.

В июне 30-летний защитник в связи с истечением срока действия контракта покинул московское «Торпедо».

Кутепов — чемпион России сезона-2016/17 в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2018 года.

Источник: Sport24
Илья Кутепов
ФК Велес
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