"Сатурн" сыграл вничью с "Рязанью" (2:2) в матче 4-го тура группы "Центр" Олимп-ПФЛ. В составе команды из Раменского отличились Максим Широков и Сергей Обивалин​.

Олимп – ПФЛ. Группа "Центр"

4-й тур

"Сатурн" (Раменское) – "Рязань" – 2:2 (1:1)

Голы: Широков, 36 (1:0). Фасхутдинов, 40 (1:1). Обивалин, 46 (2:1). Никитин, 47 (2:2).

Судья: Смолин (Великий Устюг).

9 августа. Раменское. Стадион "Сатурн".

"Арарат" (Москва) – "Ротор-2" (Волгоград) – 2:0 (0:0)

Голы: Логуа, 58 (1:0). Карамышев, 90+2 (2:0).

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

9 августа. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".

"Зоркий" (Красногорск) – "Сокол" (Саратов) – 2:2 (1:0)

Голы: Георгиевский, 3 (1:0). Романенко, 56 (1:1). Сериков, 88 (1:2). Кашаев, 90 (2:2).

Нереализованный пенальти: Георгиевский (Зоркий), 83 (вратарь)

Судья: Исаев (Великие Луки).

9 августа. Красногорск. Стадион "Зоркий".

"Динамо" (Брянск) – "Строгино" (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: Сапаев, 30 (1:0). Сорокин, 40 – с пенальти (2:0).

Судья: Кудряшов (Вологда).

9 августа. Брянск. Стадион "Динамо".

"Калуга" – "Химик" (Новомосковск) – 2:2 (2:2)

Голы: Романюк, 5 (1:0). Борсяков, 16 (1:1). Ивакин, 37 (1:2). Суханов, 45+1 (2:2).

Судья: Качанов (Орел).

9 августа. Калуга. Стадион "Арена Анненки".