«Рубин» из Ялты поставил задачу выхода в группу «Серебро» второй лиги

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников оценил дебютное выступление команды во второй лиге.

«Тут двоякая ситуация. Если бы у нас спросили в начале чемпионата: «Будете ли вы расстроены, что не займете первое место и займете второе?», то, я сказал бы, наверное, нет. Сейчас, когда ты почувствовал вкус победы, и первое место было так близко, конечно, мы все расстроились. Но вы видели какая борьба? Четыре команды претендовали на призовые места. Борьба была до последний минуты в каждой игре», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шапошникова.

Также он рассказал о дальнейших задачах крымской команды.

«Мы получили благословение от инвесторов клуба и от города. Будем стараться бороться за повышение в классе. Наш город достоин играть на более высоком уровне», добавил президент клуба.

Ялтинский «Рубин» в нынешнем сезоне дебютировал во второй лиге и занял второе место в группе 1, дивизион Б. Первым стал «Машук-КМВ», который получил путевку в группу «Серебро», дивизион «А».