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Радимов провел 200 матчей в качестве тренера «Зенита-2»

18:30
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Матч 17-го тура Олимп ПФЛ против «Звезды» (0:0) стал для Владислава Радимова 200-м в качестве главного тренера «Зенита-2», собщает пресс-служба клуба.

После 16-и сыгранных матчей питерский клуб занимает второе место в «Группе 2» с 30 очками. Лидирует — «Долгопрудный» (38 баллов).

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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