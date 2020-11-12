Радимов провел 200 матчей в качестве тренера «Зенита-2»
18:30
Матч 17-го тура Олимп ПФЛ против «Звезды» (0:0) стал для Владислава Радимова 200-м в качестве главного тренера «Зенита-2», собщает пресс-служба клуба.
После 16-и сыгранных матчей питерский клуб занимает второе место в «Группе 2» с 30 очками. Лидирует — «Долгопрудный» (38 баллов).
Матч со «Звездой» стал для Владислава Радимова 200-м в качестве главного тренера «Зенита"-2! Выдающееся достижение!@radimov02 pic.twitter.com/QVwQ90naEZ— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) November 12, 2020