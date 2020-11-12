Радимов провел 200 матчей в качестве тренера «Зенита-2»

Матч 17-го тура Олимп ПФЛ против «Звезды» (0:0) стал для Владислава Радимова 200-м в качестве главного тренера «Зенита-2», собщает пресс-служба клуба.

После 16-и сыгранных матчей питерский клуб занимает второе место в «Группе 2» с 30 очками. Лидирует — «Долгопрудный» (38 баллов).