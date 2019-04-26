Председатель совета директоров "Торпедо" Павел Поселенов сообщил о сроках строительства нового стадиона и его стоимости.

– Мы видим только картинку, сейчас нужно разработать проект, – сказал Поселенов во время презентации проекта. – Мы оцениваем на это год. Есть и еще одно ограничение: у нас есть спортивные школы, которые нужно перенести. Мы хотим сейчас построить многофункциональный ФОК, куда мы перенесем все школы, это как раз примерно год.

Через год начнем строить. Сроки строительства – 2,5 года от момента стройки. Роман Иванович (Авдеев) на позволит нам растягивать сроки. Будем учитывать такие решения, чтобы строить быстро. Пока нет проекта, нет сметы, точно посчитать невозможно. В нашем понимании от 6 до 8 миллиарда рублей будет стоить вся спортивная инфраструктура, которой мы занимаемся. (Александр Рогулев)

"Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице группы "Центр" Олимп-ПФЛ, имея в активе 50 очков после 20 туров.

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